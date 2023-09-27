الدكتور علي جمعة يكتب: مولد النور

تميز المصريون دون غيرهم فى محبة سيدنا رسول الله، حتى إنهم إذا هلَّ عليهم شهر ربيع الأول بدأوا الاحتفال بمولد سيدنا النبى، وظل هذا ديدن المصريين إلى منتصف القرن العشرين، فراحوا بعد هذا يحتفلون بمولده فى الربيعين الأول والآخر. وتزلفاً إليه، نحتفل بمولده حباً وفرحاً وتعبداً مقتدين بسنته، سائرين على نهجه، متخلقين بأخلاقه، وأولى درجات علاقتنا بسيدنا، فهمه، وثانيها تصديقه والإيمان به، وثالثها اتباعه فى كل أمر ونهى وتخلق امتثالاً لقوله سبحانه وتعالى: «قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ». ورابع درجات تلك العلاقة هى المعايشة والتلبس به ومعايشته بمعرفة صفاته والتخلق بها بمعايشة الأخلاق وليس معايشة الزمن.

ولو تتبعنا صفات النبى لوجدنا أنها فى منحى تصاعدى وترقٍّ دائم، ففى بدايته قبل البعثة كان متصفاً بالصادق والأمين، جميل الصفات والشمائل شهامة ورجولة وهدوء نفس، كما يقول البوصيرى -رحمه الله- فى بردته «كالزهر فى ترف والبدر فى شرف والبحر فى كرم والدهر فى همم».

كل هذه الأوصاف قبل نبوته، فكان صاحب همة متعبداً فى غار حراء، لم تخر عزيمته، وكان هذا سبباً فى ترقى روحه وجعله شفافاً مستشعراً بما حوله وبمن حوله، فيقول صلى الله عليه وسلم: «إنى لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علىَّ قبل أن أبعث»، فكان يستشعر أن الكون على حقيقته يسبح للمولى، وأن الكون فى حالة تفاعل، فرأى كل هذا قبل البعثة مهيئاً لتلك الشفافية التى رأى بها الكون، متعبداً متأملاً ذاكراً على ما كان عليه أبونا إبراهيم، إذن من أولى درجاته الأخلاقية العبادة والتعبد.

وبعد نزول الوحى ثم انقطاعه فترة ليزينه ربه، ويحليه بالصبر ويزداد تحلياً بصفات حميدة مرجعها كلها إلى الثقة فيما عند الله من التسليم والرضا والتوكل، كما قال صلى الله عليه وسلم: «ناصيتى بيدك، ماضٍ فىّ حكمك»، فهو فى حالة وجود دائم فى معية الله، وهنا درجة الإنسان الكامل، أو الكمال الإنسانى، فالوحى لا يكون إلا بالوصول إلى درجة الكمال. ثم وصل إلى مرحلة ثالثة من مراحل الترقى وهى الربانية من أهم ملامحها وأمثلتها الترفع عن النزاع بترك الحقوق وعدم المطالبة بها، وهذا يكون من علو الهمة واكتمال نصاب الكمال.

ومنها ما رواه عنه ابن حبان فى صحيحه عندما فتح مكة فقالوا له: «يا رسول الله أين تنزل فى دارك بمكة؟» فقال: «وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟!»، فرغم حقه فى ملكه قبل الهجرة وامتلاكه لهذا الحق فإنه لم يطلبه من ابن عمه عقيل بن أبى طالب. فترك الحق للخلق وعدم منازعتهم هى درجة العبد الربانية، ونهاية الربانية أن يسأل الله السلامة.

وبعد معجزة الإسراء والمعراج وصل صلى الله عليه وسلم إلى درجة النورانية أو العبد النورانى، ومن ملامحها التوكل التام، والشفافية التامة استمداداً من قوله تعالى: «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوسَينِ أَوْ أَدْنَى»، وهى درجة القرب، فوصل المصطفى إلى حد النور، فكان هو العبد الكامل الربانى النورانى، وكان نور الله مثل قولنا بيت الله دلالة على خلقه، واستشعاراً للمعنى المراد نذكر أن مشايخنا عندما كان يُقرأ قوله تعالى فى سورة النور: «يَهْدِى اللَّهُ لِنُوره مَن يَشَاءُ» كانوا ينتفضون بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وعلة التسمية والوصف «بنور الله» أنه هدى الناس، ووضح لهم وبيّن، وكشف لهم الظلمة، فبعثته صلى الله عليه وسلم نور للبشرية أضاء الله بوجوده وميلاده ومبعثه دياجير الظلام، عليه أفضل الصلاة والسلام.

عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف