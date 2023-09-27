عضو بـ«كبار العلماء»: مولد النبي أخرج العالم كله من الظلمات 

قال الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن ميلاد سيدنا وحبيبنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، هذا الميلاد الذي أخرج الله به العالم جميعا من الظلمات إلى النور، ومن الضياع والتيه إلى طريق الهداية والاستقامة، فكانت حادثة مولده هي مفتاح ما كان العالم كله ينتظر هدايته إلى الطريق المستقيم الذي توجههم إليهم عناية المساء ووحيه وتوجيهه صلّ الله عليه وسلم كما أثبتت الآيات والأحاديث، يقول الله تعالى: (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين).

ميلاد الرسول يخرج العالم كله من ظلمات الجهل

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ، خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء: إلى أن ميلاد الرسول الذي يخرج العالم كله من ظلمات الجهل والتخلف والبعد عن الحق إلى نور الهادية والتوفيق والأعمال الصالحة التي تأخذ بيد البشرية جميعًا بلا تمييز إلى طريق الخير والبناء والقوة والاستقامة على طريق الحق، مشيرًا إلى أنه عندما أدى رسول الله مهمته أنزلت السماء بيانًا (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا).

وأوضح الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، أن مثل هذا النبي الخاتم الذي بعثه الله رحمة للعالمين لا شك أن ميلاده مما يجب على كل من أنعم الله عليه بالإسلام أن يتذكره بكل ما فيه من نعم وتفضل حيث لم يكن العالم في ذلك الوقت يجد هداية من السماء تأخذ بيده إلى بناء الأرض وإعمارها والخير الذي يتحقق فيها على هديً من كتابه سبحانه وتعالى هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها.

تُقدّمُ «قناة الناس» احتفالا خاص بالمولد النبوى

وتابع: وعلى هدي من توجيه ذلك النبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه إلى العالمين وجعلنا جميعًا من أمته التي وعدها الله بالخير في الدنيا والآخرة ونسأل الله أن يجعلنا جميعا نسير على هديه وتوجيهه وأن يكون لنا في هديه القدوة الحسنة التي أكدها القرآن الكريم (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر).

تُقدّمُ «قناة الناس» احتفالا خاصا اليوم الأربعاء، بالمولد النبوي الشريف، بدأ من الساعة الواحدة ظهرا، عن الملامح الحضارية والقيم الإنسانية في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

وتقدم القناة باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصةً مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، تستعرضُ القناة فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه صلى الله عليه وسلم وحُكمَ الِاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.

وتختم الاحتفالية بسهرةٍ خاصةٍ مع باقةٍ متميزةٍ منَ الأناشيدِ والمدائحِ النبوية.