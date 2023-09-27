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الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود «الأوقاف» خلال احتفالية مولد النبي

كتب:

محمد عزالدين
10:34 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن جهود وزارة الأوقاف خلال السنوات الماضية، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في الفيلم التسجيلي:

أرسله الله عز وجل شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فسارت دعوته سير الشمس للأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وعلى أرض امتازت وتميزت في القرآن والسنة وأصبحت فضائلها فناً من فنون الإسلام فامتلكت المحروسة المجد الديني والتراث الحضاري.

مصر التاريخ والحاضر والمستقبل الذي استشرفته في كتاب الله آيات تعدها بالأمان، فحملت على عاتقها إعلاء ما جاء في الرسالة المحمدية المهداة للبشرية جمعاء.

في السنوات العشر الأخيرة المشرقة وصلت حاضرها الإسلامي بتراثها الحضاري فكانت السباقة في التجديد بمنهج قرآني واضح وسبيل رباني صريح وطريق إلهي بين فأولت اهتمامًا أكبر وأوسع ليشمل المبنى والمعنى.

فمن افتتاح أكثر من 10 آلاف مسجد جديد من أطراف الوطن إلى البرنامج الوطني للعناية بالمساجد الأثرية والتاريخية العتيقة وحماية طابعها المعماري الأصيل وتجديد وتطوير مساجد آل البيت، وما هي إلا أشهر معدودات ويلحق مسجد السيدة نفيسة بركب التطوير ويفتتح العام الحالي.

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