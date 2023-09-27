البابا تواضروس يشيد بتوفير حياة كريمة لأهالي المناطق الأكثر احتياجا في الإسكندرية

أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بجهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، نظراً للاهتمام بتوفير حياة كريمة لأهالي المناطق السكنية الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم ومارمرقس الرسول بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية، والتي تعد أحد أكثر المناطق النائية بالإسكندرية والتي شهدت تطوير كبير مع تطوير محور المحمودية.

البابا تواضروس: الكنيسة تساهم فى تقديم مواطن صالح

وأكد البابا تواضروس أن الكنيسة تساهم في تقديم مواطن صالح، من خلال ما تقدمة من خدمة روحية، وهى حصن أمان لتعلم الإنسان كيف يكون و تقدم ما يحتاج له الإنسان روحيا .

وهنأ البابا تواضروس، الأقباط بعيد الصليب الذى يستمر لمدة 3 أيام، وهو عيد ثابت التاريخ بالكنيسة، مشيدا بالخدمة المقدمة من الكنيسة فى القطاع حيث تخدم 18 عزبة صغيرة.

البابا تواضروس: الصليب قدم للإنسان حق الاقتراب الى الله

وألقى البابا تواضروس، عظة روحية بمناسبة عيد الصليب، قائلا إن الصليب قدم للإنسان حق الاقتراب إلى الله بعد خطية آدم عندما كسر وصية الله، والتحرر من الخطية، والتمتع بنعمة الخلاص من الخطية.

جاء ذلك بحضور أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية.