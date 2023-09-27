محافظ سوهاج يشهد احتفالية «الأوقاف» بالمولد النبوي الشريف

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج احتفال مديرية أوقاف سوهاج بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أقيم مساء اليوم بمسجد العارف بالله، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج.

فعاليات احتفالات المولد النبوي الشريف بسوهاج

وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة العشاء، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمات للشيخ صلاح بريقي مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، تحدثوا فيها عن مولد النبي الكريم، والدروس المستفادة من إحياء ذكرى مولده، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واختتم الاحتفال بمجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجي.

محافظ سوهاج يقدم التهنئة في الذكرى العطرة

وقدم محافظ سوهاج التهنئة لأهالي سوهاج وللشعب المصري عامة بتلك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد عينا تلك المناسبات بالخير والبركات.