رحلة بحرية لأطفال سيوة في احتفالات المولد النبوي الشريف بمطروح

أعلن الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، تنظيم رحلة بحرية لأبناء البرنامج التثقيفي للطفل من واحة سيوة في شواطئ مطروح، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمشاركة 200 طفل.

تكريم أطفال البرنامج الصيفي في مطروح

قال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم في بيان، إنه جري تكريم أطفال البرنامج الصيفي من سيوة ومطروح بالمكتبة العامة في احتفال بالمولد النبوي الشريف خاص بالأطفال.

وشهدت مكتبة مصر العامة بمطروح، حفلا كبيرا بحضور 100 طفل من سيوة، و100 طفل من مدينة مرسى مطروح، احتفالا بالمولد النبوي مع أطفال البرنامج الصيفي للطفل، بالتعاون مع إدارة مكتبة مصر العامة.

احتفال أطفال مطروح بالمولد النبوي

وبدأت احتفالات المولد النبوي الشريف بمكتبة مطروح العامة، بآيات من القرآن الكريم لأحد أطفال البرنامج، أعقبه كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العظيم مدير فرع دار الإفتاء بمطروح، والذي أشاد بمستوى الأطفال في حفظ الأرجوزة الميئية، وتعلم أخلاق الإسلام وآدابه، في ظل بهجة الاختفال في أجواء دينية معبرة عن ذكري مولد خير البرية.

وثمن وكيل وزارة الأوقاف بمطروح جهود وزارة الأوقاف واهتمامها بالأطفال والنوابغ فكان من ثمرة ذلك ما عقدته مديرية أوقاف مطروح من مسابقة في حفظ الأرجوزة الميئية وأرجوزة الآداب، وتحدث عن النبي الكريم وحنوه على الأطفال وتعليمه لهم واهتمامه بتزكية نفوسهم وجري تكريم المتميزين والمشاركين في المسابقة، وتوالت فقرات الحفل بتقديم مجموعة من الأطفال بعض أبيات من الأرجوزة الميئية وكذا أبيات من أرجوزة الآداب.

كما جري توزيع شهادات التقدير وبعض المصاحف والمكافأت على الفائزين في مسابقة الأرجوزة الميئية، أعقبها رحلة بحرية ترفيهية لأبناء البرنامج التثقيفي للطفل من سيوة، في ظل تعبير أسرهم عن سعادتهم بجهود وزارة الأوقاف ورعايتها للنشء ومساعدتهم في تربية الأبناء أخلاقيا وأدبيًا وتثقيفهم والحفاظ على هويتهم وتقوية انتمائهم.