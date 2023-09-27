القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هـ

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1445هـ، حيث بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، كما ألقى الدكتور طارق عبدالحميد عبدالرؤوف، مدير عام بوزارة الأوقاف، كلمة أشار خلالها إلى أهمية الاقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده، والسير على نهجه في الاعتدال والوسطية من أجل التصدي للفكر المتطرف، ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة.

وأعقب ذلك تكريم عدد من الفائزين في المسابقة الدينية السنوية التي تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الديني لدى أفراد القوات المسلحة.

وفي نهاية الاحتفال ألقى اللواء أ ح فهمي عبدالرؤوف هيكل، مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد خلالها على أن رجال القوات المسلحة ماضون بكل شجاعة وإصرار في تنفيذ المهام والمسؤوليات التي توكل إليهم لتظل مصر وقواتها المسلحة درعاً قوياً لحماية الوطن وصون مقدساته، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الصدق والتضحية والصبر والعمل الجاد في مواجهة التحديات بكل ثقة للتغلب عليها، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن مصر وسلامة شعبها العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.