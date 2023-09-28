«زراعة كفر الشيخ»: كبس 84 ألف فدان من قش الأرز للحد من التلوث

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، إن العديد من الفلاحين من مزارعي محصول الأرز الشعير في كفر الشيخ، قد قاموا بعملية «كبس قش الأرز» على مساحة بواقع 84 ألف فدان قش.

وأضاف أن عملية تحويل قش الأرز إلى «بالات»، مكسب كبير لكل مزارع، كما أنها تساهم بشكل كبير في التوفير من شراء الأعلاف الجافة للماشية، حيث تبلغ إنتاجية الفدان من قش الأرز بـ205 «بالة»، كما تساهم في الحد من التلوث بالهواء، كونها كانت تحرق قبل ذلك من قبل المزارعين.

كبس قش الأرز في كفر الشيخ تعود بالنفع على المزارعين

وأوضح «ناجح»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية «كبس قش الأرز» وتحويلها لبالات، تعود على المزارعين بالنفع، حيث تستخدم وقود للفرن البلدي، وعلف دائم للماشية، وهو الأمر الذي ينصح بضرورة «كبس القش».

التكلفة المالية لتحويل القش إلى بالات

وأشار إلى أن عملية كبس فدان قش الأرز تبلغ بواقع 770 جنيهاً، حيث يبلغ ثمن كبس البالة بـ4 جنيهات، مشيرا إلى أن قش الأرز في كفر الشيخ، متوفر بكميات هائلة للغاية خلال موسم الحصاد الحالي 2023، وذلك من خلال المساحة الإجمالية المنزرعة من الأرز الشعير علي نطاق محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت بواقع 338 ألف فدان من الأرز الشعير، والتي تنتج نحو 42% من مساحة المنزرع علي مستوي محافظات مصر.