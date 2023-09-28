في ذكرى أحمد رمزي.. ما علاقة فاتن حمامة بخلاف «الولد الشقي» مع عمر الشريف؟

جمعتهما الصداقة والأعمال الفنية وحكايات كثيرة خلف الكواليس وخفة الظل التي لازمتهما حتى سيطرت ملامح الكبر عليهما؛ فكل من أحمد رمزي وعمر الشريف كان لهما جاذبية خاصة وجمهور كبير، وبرغم قوة صداقتهما لم يدم التناغم والمودة طويلًا، فقد نشب خلاف بينهما استمر 8 أعوام بسبب فاتن حمامة، لكن بعدها عادت صداقتهما أقوى من قبل، ومع ذكرى وفاة «الفتى الشقي» أحمد رمزي الذي يوافق الـ28 من سبتمبر ترصد السطور التالية سر خلاف أحمد رمزي وعمر الشريف بسبب فاتن حمامة بحسب أحد اللقاءات التلفزيونية النادرة.

علاقة فاتن حمامة بخلاف أحمد رمزي وعمر الشريف

لم يكن أحمد رمزي الفتى الوسيم الشقي الذي خطف الأنظار على الشاشة الصغيرة فقط؛ لكنه أيضًا تمتع بطيبة قلب ووفاء لصديقه المقرب عُمر الشريف، إذ روي في أحد اللقاءات النادرة كيف كان «الشريف» أقرب أصدقائه، واصفًا إياه «كان حتة مني، صديق العمر الأكثر وفاء وإخلاص»، لكن الصداقة التي استمرت 80 عامًا تقريبًا تخللتها بعض المشاكل وكانت مرتبطة بفاتن حمامة؛ وتسبب الخلاف في قطيعة استمرت 8 سنوات السبب فيها مساعد المخرج عاطف سالم، أثناء تصوير فيلم «صراع في الميناء» للمخرج يوسف شاهين، وفي سيناريو الفيلم كان هناك مشهد يستلزم وقوع مشاجرة بين عمر الشريف، الذى كان يجسد شخصية «رجب الونش» وبين أحمد رمزي «ممدوح»، وبسبب غيرة رجب على حبيبته وابنة خالته فاتن حمامة «حميدة» من «ممدوح» أراد حينها مساعد المخرج عاطف سالم، أن يجعل مشهد خناقة رجب مع ممدوح واقعيًا خلال الأحداث، وتبدو خناقة حقيقية، ووقتها كان عمر الشريف متزوجًا من فاتن حمامة في الحقيقة، همس عاطف سالم، في أذن عمر الشريف بأنه لاحظ بعينيه أحمد رمزي يغازل فاتن أكثر من مرة، ما أثار غيظ وغيرة عمر الشريف على زوجته فاتن حمامة.

وفي لقاء جمع كل من عمر الشريف وأحمد رمزي، قال الأول: «أنا حبيت واحدة بس كنت بغير عليها جدًا» وبالنسبة للخلاف قال بخفة ظل: «أنا حبيت البطلة في الفيلم وأنا اللي اتجوزتها».

خوف زوجة أحمد رمزي عليه

وفي اللقاء نفسه الذي تحدث فيه عمر الشريف عن الغيرة، قال أحمد رمزي إنه لا يمتلك تلك الغيرة في حياته لكن زوجته هي من تخاف عليه ففي برنامج ليلى رستم، تحدث عن السلسلة التيكان يرتديها وكانت تحتوي على خرزة زرقاء قائلا: «خرزة عشان العين أنا مبصدقش بس بخاف، مراتي اللي حطاها عشان خايفة عليا» .