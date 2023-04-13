يوسف منصور يحكي موقف مؤثر بين أحمد رمزي وعمر الشريف: أعز أصدقاء

حكى الفنان يوسف منصور موقف مؤثر بين الفنانين أحمد رمزي وعمر الشريف، قائلا: «كنت بروحله كل يوم، وعرفت إنه كان زعلان من عمر الشريف، رغم أنه من أعز أصدقاءه».

تفاصيل مقابلة أحمد رمزي مع عمر الشريف

أضاف يوسف منصور، خلال لقاء ببرنامج «الوش التاني»، على إذاعة «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير، أنه بعد تصوير فيلم «قط الصحراء»، سأل عمر الشريف عن أحوال أحمد رمزي، وأخبره أنه يتمنى أن يقابله.

وتابع: «أخبرت أحمد رمزي بحديثي مع عمر الشريف، وبعد ذلك اتفقا على موعد للمقابلة في الزمالك، ودعاني أحمد رمزي لها، فوجدته يعد الجبنة التي يحبها عمر الشريف، الاتنين كانوا بيعشقوا بعض وكانوا أعز أصدقاء».

مشاركة أحمد رمزي في «قط الصحراء»

لفت أن أحمد رمزي اشترك في فيلم «قط الصحراء» رغم إعلان اعتزاله، كما أنه حينها لم يكن أصيب بالجلطة، متابعا: «كان زي الفل، ولينا ذكريات جميلة، وكان رافض يرجع السينما».