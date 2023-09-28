 «الأعلى للجامعات» يصدر بيانا بشأن العام الدراسي الجديد بعد قليل

يصدر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، بعد قليل بيانا هاما، وذلك بعد الانتهاء من أعمال اجتماع المجلس أمس، متضمنة تفاصيل ما توصل إليه المجلس في اجتماعه، أولها فيما يتعلق بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، والتأكيد على موعد انطلاقه.

إجتماع الأعلى للجامعات الحكومية

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المجلس ثمن دور الرئيس السيسي ودعمه وتوجيهه وتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين، موجها الشكر له على الدعم المتواصل في قطاع التعليم، موضحة أن المجلس ناقش عدد من القضايا المتعلقة بالتطوير لقطاع التعليم الجامعي بما يتماشى توجهات الدولة المصرية في مسايرة كافة المتطلبات.

وقالت المصادر، إن البيان سيتضمن كافة التفاصيل والتوجيهات الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه السبت المقبل بمختلف جامعات مصر، واستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشان وتوجيهات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.