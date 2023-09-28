مصرع طالب غرقا أثناء استحمامه في النيل بالجيزة

لقي طالب مصرعه غرقًا في أثناء استحمامه بنهر النيل في قرية غمازة بالجيزة بدائرة القسم، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من النقيب أحمد عز أبو خطوة، معاون مباحث الصف، يفيد تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة، بوجود غريق بنهر النيل بقرية غمازة.

ومصرع طالب 17 عامًا غرقا في الجيزة

على الفور، أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، رجال الشرطة بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين أنّ المتوفى طالب عمره 17 عامًا، في أثناء استحمامه بنهر النيل.

وجر انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.