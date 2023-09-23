«النيابة الإدارية» تكرم أبناء أعضاء الهيئة المتفوقين دراسيا (صور)

نظم نادي مستشاري النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالروؤف موسى، حفل تكريم لأبناء أعضاء هيئة النيابة الإدارية المتفوقين دراسيًا في شهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبداللطيف عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

تحقيق التفوق العلمي

واستهل المستشار عبدالرؤف موسى كلمته بتقديم الشكر والتقدير للمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية على حضوره، ورعاية للمتميزين من أبناء هيئة النيابة الإدارية.

وفي كلمته، أعرب المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية عن حرصه الدائم على دعم ورعاية المتفوقين من أبناء هيئة النيابة الإدارية، كما قدم الشكر لأولياء الأمور الذين بذلوا الجهد مع أبنائهم لتحقيق هذا التفوق العلمي.

تكريم 127 طالبا

وأوضح المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي لنادي مستشاري النيابة الإدارية، أن فعاليات الحفل تضمنت تكريم 127 من أبناء أعضاء النيابة الإدارية المتفوقين في الشهادات الدراسية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، مؤكدًا حرص مجلس إدارة النادي على إقامة هذا الحفل سنويًا إيمانًا بقيمة العلم وتشجيعا لأبناء أعضاء النيابة الإدارية على التميز والتفوق.