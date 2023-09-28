خالد عبد الغفار: الدولة تضخ استثمارات كبيرة في مجالي الصحة والتعليم

قال وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، إن القيادة السياسية ضخت استثمارات كبيرة في مجالي الصحة والتعليم على مدار السنوات الأخيرة الماضية، أحدثت نقلة نوعية على مستوى القطاعين سواء من حيث الخدمات أو المنشآت، علاوة على الاهتمام بالعنصر البشري وكفاءته، لتقديم خدمات مميزة للمواطنين بمختلف فئاتهم العمرية.

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات افتتاح النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لطب الأسنان، والذي نظمته كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة الأهلية، الذي يعقد في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الجهود المبذولة للتوسع في الجامعات بداية من المقترحات وحتى التنفيذ وما شهده خلال فترة توليه حقيبة وزارة التعليم العالي آنذاك، إذ أثمرت جهود الدولة المصرية عن مضاعفة أعداد الجامعات لتصل إلى أكثر من 50 جامعة حكومية وخاصة موزعة بجميع المحافظات.

المحرك الرئيسي للتغلب على التحديات

وأكد الوزير أن الدفعة القوية التي أعطتها القيادة السياسية لملف الجامعات كان المحرك الرئيسي للتغلب على التحديات واستمرار العمل لإنجاز تلك الصروح التعليمية في قترة قصيرة بالنسبة لضخامة هذه المشروعات، موضحًا أن الجامعات الجديدة جرى إنجازها في وقت قياسي منها ما وصل إلى عامين فقط، ما لم يحدث في أي دولة أخرى.

وقال الدكتور عادل العدوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية، إن جامعة الجلالة واحدة من الجامعات الأهلية التي تعمل بنظام الجيل الرابع حتى يكون لديها خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل على المستويين المحلي والدولي، موضحًا أن الجامعة تضم حتى الآن أكثر من 8000 طالب يعبرون عن مستقبل مصر القريب.

وقال الدكتور إيهاب حسنين، عميد كلية طب الأسنان ورئيس المؤتمر، ونائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية، إن جامعة الجلالة تفخر بمرافقها المتطورة وملتزمة بتقديم تعليم عالي الجودة وتقديم خريجين متميزين يمكنهم الإسهام في تطوير المجتمع.

وأوضح أنه يشارك في فعاليات المؤتمر على مدار يومين عدد 95 محاضر، وتنظيم أكثر من 16 ورشة عمل عن التطورات الحديثة العالمية في تكنولوجيا الأسنان، بالإضافة إلى قيام نخبة من الاقتصاديين الدوليين بعرض ومناقشة كيفية دمج الرعاية الصحية بالاقتصاد وربطها بسوق العمل، وتأثير التغيرات المناخية على الصحة العامة.

وفي ختام حفل الافتتاح، كرمت جامعة الجلالة الأهلية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديرًا لإسهاماته في العمل حتى خروج جامعة الجلالة إلى النور، فضلاً عن دعمه المؤتمر الأول لطب الأسنان.