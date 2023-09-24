وزير الصحة يوجّه بتغيير شركة الأمن والنظافة في مستشفى القاهرة الجديدة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، في زيارة مفاجئة في السابعة صباح اليوم، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومستشفى القاهرة الجديدة ووجه بتغيير بتغيير شركة الأمن والنظافة بالمستشفى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير بدأ زيارته المفاجئة بتفقد قسم الاستقبال، واطمأن على الخدمات المقدمة للمترددين على القسم، وعلى توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات.

وقال عبدالغفار، إنّ الوزير راجع نسب الإشغال في الأقسام الداخلية، والرعايات المركزة، ومعدلات العمليات الجراحية، وكذلك معدلات التردد على العيادات الخارجية للمستشفى.

جداول انتظام حضور الفريق الطبي

وأضاف عبدالغفا» أنّ الوزير اطلع على جداول انتظام حضور الفريق الطبي والإداري، وتأكد من انتظام سير العمل في المستشفى، كما راجع سجلات دخول وخروج المرضى، وأثنى على مستوى النظافة في أقسام المستشفى، ووجود أفراد الأمن في أماكنهم.

وقال «عبدالغفار» إنّ الوزير أشاد بانتظام سير العمل في مستشفى هليوبوليس، وانتظام الفرق الطبية، كما أشاد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى.

نسب الإشغال في قسم الرعاية بمستشفى هليوبوليس

وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ نسب الإشغال في قسم الرعاية بمستشفى هليوبوليس، تصل إلى 90% بينما تصل نسب الإشغال في الأقسام الداخلية لـ80 %، وإشغال حضانات الأطفال 90% فيما يتراوح معدل التردد اليومي على العيادات الخارجية بين 400 إلى 500 حالة يوميا، مضيفا أنّ المستشفى أجرى أمس 15 عملية جراحية، و24 قسطرة قلبية.

وتابع «عبدالغفار» أنّ الوزير واصل جولته المفاجئة بزيارة مستشفى القاهرة الجديدة، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والقسم الداخلي، واطلع على معدلات الإشغال في الأقسام، ومعدلات التردد في العيادات الخارجية، ونوبتجيات الأطباء والفرق الطبية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنّ الوزير اكتشف عدم انتظام حضور الأطباء والفرق الطبية، وضعف معدلات التردد على العيادات الخارجية، كما رصد وجود أعطال في العديد من الأجهزة الطبية، بسبب عدم انتظام مواعيد الصيانة الدورية، وعدم متابعة إجراءات تكهين الأجهزة التي خرجت من الخدمة، وتراجع مستوى النظافة، وغياب فرق الأمن، حيث وجّه الوزير رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بفتح تحقيق عاجل في هذه المخالفات، وتغيير شركة الأمن والنظافة المتعاقدة مع المستشفى.

واستطرد «عبدالغفار» أنّ الوزير استكمل جولته بزيارة مركز طبي التجمع الخامس، حيث تفقد العيادات ومعمل التحاليل، ومكان انتظار المرضى، واطلع على سجلات حضور الفرق الطبية، ومعدلات تردد المواطنين على المركز، والتي كشفت عن زيادة كبيرة في أعداد أطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائيي العلاج الطبيعي، مقارنة بمعدلات تردد المواطنين على المركز ونوعية الخدمات الصحية المقدمة بالمركز

وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ الوزير كلف بتشكيل لجنة من قطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة، لزيارة المنشآت التابعة لقطاع الرعاية الأساسية، وكتابة تقرير تفصيلي عن أعداد الفرق الطبية من جميع التخصصات «أطباء بشري، وأسنان، وعلاج طبيعي، وصيادلة» ومقارنة الأعداد بمعدلات تردد المرضى على تلك الوحدات ونوعيات الخدمات المقدمة لهم وإفادته بالتقرير خلال 30 يوما من الجولة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أنّ الوزير تابع معدلات الأداء في المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» والمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، ومعدلات التطعيمات الإجبارية للأطفال.