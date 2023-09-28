أسرة جمال عبدالناصر تحيي ذكرى وفاته أمام الضريح بحضور محبيه (صور)

أحيت أسرة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ذكرى وفاته بمقر ضريحه في كوبري القبة بالقاهرة، حيث توافد عدد كبير من محبي الرئيس الراحل حاملين صوره وأكاليل الزهور.

وكان في استقبالهم عبدالحكيم عبدالناصر نجل الرئيس الراحل، ومحمد النمر رئيس الحزب العربي الناصري، وعدد من قادة الحزب، الذين جاؤوا ليعبروا عن مدى حبهم للزعيم الراحل الذي غادر عن عالمنا في 28 سبتمبر 1970، تاركا خلفه إرثا سياسيا وتاريخا نضاليا في ثورات التحرر العربي.

وُلد جمال عبد الناصر في 15 يناير عام 1918 في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، من أسرة صعيدية وأب عمل وكيلًا لمكتب بريد باكوس، تعلم في مدارس الإسكندرية ثم التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1938 والتي كانت مدخله لمواجهة الاستعمار بحركة نشاط الضباط الأحرار التي بدأت في 26 يناير 1952، وانتهت بتحرر البلاد من قبضة الإنجليز.