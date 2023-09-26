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الرئيس السيسي يُنيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء ذكرى الزعيم جمال عبدالناصر

كتب:

محمد مجدي
03:33 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
وزير الدفاع

وزير الدفاع

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

ووضع الفريق أول محمـد زكي، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.

والتقى وزير الدفاع، أسرة الزعيم الراحل، ونقل لها اعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما قدّمه الراحل من خدمات لمساندة الشعوب في تطلعاتها نحو الحرية والاستقلال.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، أنّ التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر، مشيرا إلى أنّ مصر اليوم تصنع معجزة حقيقية بإرادة حرة قوية في مواصلة المسيرة التنموية والحضارية وخلق مجتمع آمن يشعر فيه المواطن بالعزة والكرامة.

حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.