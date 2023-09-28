القبض على سمسار عقارات بتهمة النصب على ربة منزل في العجوزة

ألقت مباحث العجوزة تحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، القبض على سمسار عقارات بتهمة النصب على ربة منزل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بلاغ بواقعة نصب في العجوزة

كان العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال، تلقى إخطارًا من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، يفيد حضور ربة منزل، 60 عامًا، إلى ديوان القسم وتضررها من سمسار عقارات، 34 عاما، واتهمته بالنصب عليها في 3.5 مليون جنيه، حولتها إليه في أثناء سفرها إلى خارج البلاد، نظير سداد أقساط وحدات سكنية.

وعند حضورها إلى البلاد ومراجعة الشركات المسؤولة عن الوحدات السكنية، اكتشفت عدم دفع المبلغ المرسل له منها، وعلمت أنه أشترى سيارة «bmw» من حصيلة تلك المبالغ.

القبض على المتهم في واقعة النصب

أُلقي القبض على المتهم بمعرفة المقدم حسام العباسى رئيس المباحث، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرته.