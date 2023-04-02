تجديد حبس سمسار عقارات لاتهامه بقتل شخص في مشاجرة بقليوب

جدد قاضي المعارضات بالقليوبية حبس سمسار عقارات 15 يوماً على ذمة التحقيقات لقتله سائق توك توك للخلاف على بيع عقار مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

وكان قد لقي سائق توك توك مصرعه في مشاجرة بسلاح أبيض "سكين" مع صاحب مكتب سمسرة عقارات للخلاف على بيع عقار بمنطقة منطي مركز قليوب في محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وألقي القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة وحبس المتهم.

تفاصيل قتل شخص بسبب عقار في قليوب

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، حيث تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه "إبراهيم م ع"، 24 سنة، سائق توك توك، والمتهم "ع ا"، صاحب مكتب سمسرة عقارات، قام على إثرها الأخير بتسديد عدة طعنات بمناطق متفرقة بجسد المجني عليه فلقى مصرعه.

ضبط سمسار قتل شخص بسبب عقار بالقليوبية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بحبس المتهم.

أوضح عماد قزامل المحامي لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه تهمة ضرب أفضى إلى موت كون الواقعة مشاجرة والعقوبة فيها السجن بتهمة القتل وحيازة سلاح بدون ترخيص وفي حالة ثبوت وجود سبق الإصرار تغلظ العقوبة إلى الإعدام شنقا وفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس يتم البراءة من تهمة القتل دون حيازة السلاح غير المرخص.