«الرقابة الصحية»: القطاع الطبي يحتاج إلى كوادر مدربة لزيادة جودة الخدمات

استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، لبحث أطر التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بمجال تدريب ورفع كفاءة أعضاء المهن الطبية بمختلف التخصصات، بهدف تعزيز تطبيق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن «جهار»، وضمان الالتزام بها في الممارسات العملية لمختلف مكونات الخدمة الصحية.

معايير الجودة يعتبر أحد الأدوات الفعالة لتحسين الرعاية الصحية

وأكد طه، أنّ القطاع الصحي المصري يحتاج إلى كوادر بشرية مدربة وبخبرات عالية، قادرة على تأهيل المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبما يضمن استدامة جودة الخدمات الصحية ونجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع أنّ تدريب أعضاء المهن الطبية على معايير الجودة يعتبر أحد الأدوات الفعالة لتحسين الرعاية الصحية، وإكساب مقدمي الخدمات الصحية القدرة على تطبيق المعايير بشكل روتيني أثناء قيامهم بمسؤولياتهم اليومية.

وأشار إلى أنّ البرامج التدريبية تساهم في تطوير الاستراتيجيات المطبقة داخل النظام الصحي وتحسينها، ما يحقق توكيد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري وفي الكوادر البشرية المصرية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد لطيف، أهمية البرامج التدريبية التي تنفذها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للتدريب على معايير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية باعتبارهما المرتكزات الاساسية للمنظومة الجديدة، مشيرا إلى التنسيق الكامل خلال الفترة المقبلة بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار» والمجلس الصحي المصري، لرفع كفاءة أعضاء المهن الطبية وتدريبهم على معايير وإجراءات تطبيق الممارسات الصحية الآمنة والفعّالة، لضمان سلامة الخدمات الصحية والحفاظ على المنشآت والنظم الصحية.

مقترح إعداد حزمة من البرامج التدريبية

بحث اللقاء مقترح إعداد حزمة من البرامج التدريبية وحصولها على الساعات التدريبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، إضافة إلى اعتماد البرنامج التدريبي GAHAR EGY-CAP والذي يمنح المجتازين له شهادة أخصائي تأهيل منشآت صحية للاعتماد، وتقدمه الهيئة بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية.

يذكر أنّ المجلس الصحي المصري أنشأ بالقرار رقم 12 لسنة 2022، ويشرف على 6 تخصصات، وهو الجهة المسؤولة عن تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمة، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

شارك باللقاء، الدكتور آية نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور ميهي التحيوي، والدكتور وائل الدرندلي، والدكتور سيد العقدة، والدكتور خالد عمران، والدكتور ولاء عبد اللطيف، والدكتور إيمان الشحات، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، إلى جانب ممثلي إدارة الرقابة الصحية، ومركز التدريب المعتمد بالهيئة.