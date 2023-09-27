«الصحة» تحذّر السيدات من الإنجاب قبل 18 عاما وبعد الـ35: استفيدوا من «100 يوم صحة»

حذّرت وزارة الصحة والسكان، السيدات أقل من 18 عاما، جاء فيها أنّ الإنجاب قبل سن الـ18 عاما يعرض المرأة للخطر، إذ إنّ تكوينها الجسماني والذهني والنفسي لم يكتمل بعد.

الإنجاب بعد سن الـ35

كما أصدرت وزارة الصحة والسكان، تحذيرا للسيدات من الإنجاب بعد سن الـ35، حيث يعرّض السيدات لمشكلات صحية كبيرة، لافتة الى أهمية استشارة الطبيب قبل التخطيط للحمل حفاظا على الصحة.

أهمية المباعدة بين الولادات للأم

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ المباعدة بين الولادات ضرورية لصحة الأم، حيث تعمل على استعادة السيدة قوتها وتحسين صحتها الذهنية والنفسية وتجعل الجسم يمتلئ بما افتقده من بروتينات وفيتامنيات.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار جسيمة على الصحة العامة.

ودعت وزارة الصحة والسكان، السيدات، إلى الاستفادة من حمل «100 يوم صحة»، موضحة أنّ الحملة توفر خدمات الكشف المبكر عن الأمراض والعناية بصحة الأم والجنين وتعمل داخل الوحدات الصحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.