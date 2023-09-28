هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب

هل الأحد القادم إجازة رسمية؟ سؤال لقيت إجابته اهتمام كثير من المواطنين خلال الساعات الماضية، وذلك تزامنًا مع إجازة اليوم الخميس، بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذ يرغب البعض في معرفة إذا كان الأحد سيكون ضمن إجازات القطاع الحكومي، لضمان تلبية ما يحتاج إليه من الخدمات الحكومية المختلفة.

وخلال السطور التالية، تجيب «الوطن» عن سؤال هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟، وفقًا للأجندة الرسمية.

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟

وقالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن يوم الأحد المقبل ليس عطلة رسمي،ة وجميع المصالح الحكومية ستعمل بكافة قواها، مشيرة إلى أن الإجازة المقبلة هي إجازة أكتوبر، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزاء، بتبكير موعد إجازة 6 أكتوبر 2023، وذلك لجميع موظفي الدولة، بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.

إجازة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر

وسيكون يوم الخميس 5 أكتوبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والخاص، ووحدات الإدارة المحلية.