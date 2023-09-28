29 سبتمبر 1973.. «الوثائقية» تعرض تقريرا عن أجواء ما قبل نصر أكتوبر بـ7 أيام

نشرت قناة «الوثائقية» تقريرا بعنوان «حدث في 1973» حول حرب أكتوبر وأبرز الأحداث التي شهدتها مصر في مثل هذا اليوم الموافق 29 سبتمبر قبل بدء الحرب، في إطار احتفالات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف التقرير: «كان يفصلنا 7 أيام فقط وتندلع الجبهة بنيران لم يسطع العدو الصمود أمامها، وصفحات الصحف الأولى واصلت تغطيتها في ذلك اليوم لكلمة الرئيس السادات بمناسبة ذكرى مرور 3 سنوات على وفاة الرئيس جمال عبد الناصر».

وتابع التقرير: «تحدث السادات عن أهم أهداف المرحلة، إذ ركز على أهداف التنمية والنمو الاقتصادي، وأشار في كلمته إلى تحرير الأرض المحتلة، وكان الخبر المهم الذي سيصبح محل اهتمام الصحف المحلية والدولية لعدة أيام، هو اختطاف فدائيين فلسطينيين قطارا قادما من الاتحاد السوفيتي إلى النمسا وعلى متنه 37 من المهاجرين اليهود السوفيت الذين سيذهبون عبر النمسا إلى إسرائيل، وكذلك أشارت الصحف إلى انفضاض المؤتمر السنوي لصندوق النقد».

وأكمل التقرير: «على الجانب المحلي، أعلنت الصحف انتظام نحو 6 ملايين طالب في صفوف الدراسة وكأنّ الأمور تسير على نحو طبيعي تماما».