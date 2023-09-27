عاجل.. تبكير موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 بعد تزامنها مع عطلة رسمية

يوافق احتفالات عيد القوات المسلحة هذا العام، أول جمعة في شهر أكتوبر المقبل، وسط تساؤلات بشأن تبكير موعد إجازة 6 أكتوبر أو متى يكون موعد العطلة الرسمية، خاصة بعد تزامنها مع يوم الجمعة الذي يحصل فيه الموظفون على إجازة رسمية من كل أسبوع.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر بيانا بشأن تبكير موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 للموظفين والعاملين بالهيئات الحكومية والقطاع العام والمؤسسات المختلفة بالدولة.

تبكير موعد إجازة 6 أكتوبر 2023

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، تبكير موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 بشكل رسمي، حيث تكون الإجازة يوم الخميس، ليحصل الموظفون على إجازة 6 أكتوبر يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، بتقديم يوم عن الموعد المحدد لها.

واتخذ رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام والخاص، بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.