برلماني: الرئيس السيسي نجح في تطوير كل شبر بمصر

وقع النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، نموذج تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال «بدوي» في بيان له إن الرئيس السيسي نجح فى خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 9 سنوات في تطوير كل شبر على أرض المحروسة وتحولت العشوائيات لأماكن آمنة، وحضارية تليق بالشعب المصري من خلال إقامة مليون و700 ألف شقة في غضون سنوات قليلة، استوعبت أهالينا البسطاء، فضلًا عن علاج غير القادرين والتخلص من فيروس سي الذي ظل ينهش في أكباد المصريين سنوات طويلة في تجرية فريدة اعتمدتها المنظمات العالمية.

حياة كريمة المشروع الأعظم في تاريخنا

وأشار «بدوي» إلى أن الرئيس حقق في 9 سنوات ما كان يحتاج لمئات السنين عبر سلسلة من المشروعات القومية العملاقة، ويأتي في مقدمتها ذلك المشروع الأعظم والأهم في تاريخ مصر، وهو حياة كريمة لخدمة 70 مليون مواطن بقرى ونجوع المحروسة كانوا محرومين من أبسط الخدمات، واليوم تغيرت الأحوال تماما بدخول هذا المشروع الذى سينقل الريف المصري نقلة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن البعض للأسف يحاول اختزال الإنجازات فى مشروعات بعينها فقط دون النظر للمشروعات الخدمية الأخرى التى غيرت وجه الحياة على أرض مصر، وفي القلب منها حياة كريمة.

التحول الرقمي أيقونة الجمهورية الجديدة

وأوضح أن قطاع الاتصالات فى مصر وبفضل الرؤية الثاقبة للرئيس أصبح التحول الرقمى أيقونة الجمهورية الجديدة التي شهدت طفرة إدارية ورقمية فى ظل دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة فى تقديم الخدمات، مؤكدا أن التحول الرقمي في مصر أصبح ضرورة حتمية فى حياة المواطنين لإنجاز خدماتهم إلكترونيا والتيسير عليهم وهو ما كان يتطلب بنية تحتية تكنولوجية.