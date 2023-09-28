«حماة الوطن» بالدقهلية يعقد مؤتمرا لتأييد «السيسي» في انتخابات الرئاسة

نظم حزب حماة الوطن بالدقهلية، لقاءً حاشدًا يضم كل أعضاء وأمناء الحزب بالدقهلية، من أجل نشر لافتة دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وتأييده في الانتخابات الرئاسية.

دعم «السيسي» لفترة رئاسية ثانية

وشهد اللقاء، إقبال الكثيرين من كل نطاق المحافظة، من أجل المشاركة وتأكيد تأييد ودعم ترشح الرئيس في انتخابات الرئاسة، ودعمه لفترة ثانية.

وقال المهندس محمد دياسطي من بلقاس، لـ«الوطن»، إنه حضر لقاء حزب حماة الوطن من أجل المشاركة في تأييد دعم «السيسي» رئيسًا للجمهورية فترة ثانية: «مصر تحت قيادة الرئيس السيسي هتخلي البلد أفضل 100 مرة».

وناشد المصريين بالنزول والمشاركة في الانتخابات والوقوف بجانب الرئيس ودعمه: «العالم اتعود من مصر على صورة مشرفة، علشان كده بتمنى من كل المصريين أنهم ينزلوا ويشاركوا في الانتخابات، ويقفوا في ضهر الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية».

أمين الشئون السياسية بـ«حماة الوطن»: نطالب السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية

وأشار محمد أبو وردة أمين الشئون السياسية للحزب بغرب المنصورة، إلى أنه شارك في اللقاء بهدف دعم الرئيس لفترة ثانية: «بنطلب من الرئيس أنه يترشح لفترة ثانية لتحقيق وتكميل المسيرة، لأنه الرجل الوحيد اللي دعم مصر وعمل على تطويرها».

وأوضح في حديثه لـ«الوطن»، أنّ الرئيس في الفترة الأخيرة عمل على وضع بنية تحتية لتأتي مرحلة التطوير: «مفيش حد أفضل من الرئيس عبد الفتاح السيسي يمسك حكم مصر، لأنه عارف مداخل ومخارج كل حاجة متعلقة بالدولة، ولازم يكمل المسيرة علشان رؤية مصر المستقبلية تتحقق».

وقال كامل مصطفى عمدة منشأة الرضا بالدقهلية لـ«الوطن»، إنه يؤيد ويدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، لأن مصر بلد الأمن والأمان: «إحنا عرفنا الأمن على إيد الرئيس، علشان كده بندعمه ومكملين معاه».