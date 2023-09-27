«الوطنية للانتخابات» تسمح للوافدين بالتصويت في انتخابات الرئاسة بضوابط محددة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، السماح للناخبين الموجودين في محافظة غير التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، بأن يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 أمام أي من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها، وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

وتابعت الهيئة، أنّه يحق لنحو 65 مليون ناخب، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية عقب قرار الهيئة بدعوة الناخبين للاقتراع وغلق قاعدة بيانات الناخبين في 25 سبتمبر الجاري.