حصلت بسببها نجاح سلام على الجنسية المصرية.. حكاية أغنية «يا أغلى اسم في الوجود»

رحلت عن عالمنا قبل قليل، الفنانة اللبنانية نجاح سلام، عن عمر يناهز 92 عامًا، والتي تعتبر واحدة من أشهر نجوم الزمن الجميل، بدأت مشوارها الفني خلال فترة الخمسينات، إذ أعلنت أسرتها خبر وفاتها ومن المقرر تشييع جثمانها لمستقره الأخير، غدا الجمعة في بيروت.

وأعلنت ابنتها سمر سلمان العطيفي، خبر وفاتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلةً: «وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله».

حكاية أغنية يا أغلى اسم في الوجود

وقدمت الفنانة اللبنانية نجاح سلام، عشرات الأغاني خاصة الوطنية، ولعل من أبرزهم التي تتغزل فيها في مصر، بعنوان:«يا أغلى اسم في الوجود يا مصر»، والتي تعتبر من أهم الأغاني التي علقت في الأذهان وعلم من الاعلام، والتي ارتبط بها جمهورها.

ورغم غناء الفنانة اللبنانية نجاح سلام، العديد من الأغاني الوطينة، لجميع البلاد العربية، إلا أن أغنية «يا أحلى اسم في الوجود يا مصر»، الأشهر والأكثر ارتباطا بالمصريين، والتي أدتها بعاطفة صادقة رغم كونها ليست مصرية، وغنتها خلال عام 1956 أثناء العدوان الثلاثي على القاهرة، من تلحين محمد الموجي، وتأليف إسماعيل الحبروك.

أغنية سبب حصولها على الجنسية المصرية

المرة الأولى التي تمت أُذعيت فيها الأغنية عبر أثير الإذاعة المصرية، لقيت رواجا كبيرا وإشادة من قبل الشارع المصري، بجانب استحسان من قبل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي أصدر قرار آنذاك بتكريم المغنية نجاح سلام، ومنحها الجنسية المصرية.

نجاح سلامة عاشقة مصر

وأطلق على الفنانة نجاح سلام، اسم «عاشقة مصر»، لما قدمته من أغاني وطنية، حيث كرمها الرئيس جمال عبدالناصر.

نجاح سلام: أول حاجة عملتها لما سافرت مصر وقفت عند بيت أم كلثوم

وخلال استضافتها في إحدى البرامج التلفزيوينة، تحدثت الفنانة نجاح سلام، عن حبها لمصر، قائلةً: «مكنتش بفكر إلا في الفن وسنة 1949 والدي قالي لو نجحتي هاخدك مصر، وكنت مبسوطة من حبي في أم كلثوم وكنت مفكرة إني هنزل وأشوفها في القطر، وأول حاجة عملتها روحت وقفت جنب بيتها وقولت يارب يخليها لمصر».