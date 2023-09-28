محافظ مطروح يقرر إحلال وتجديد المدرسة الثانوية التجارية في سيوة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية، الجهود المستمرة للارتقاء بالمدارس مع توفير مزيد من التخصصات لتلبية احتياجات الأهالي وسوق العمل وخدمة المجتمع المحلي.

فتح فصول ثانوي فني جديدة

ووافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، خلال لقائه مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح على فتح فصل ثانوي فني تخصص مركبات لإصلاح وصيانة السيارات بالإدارة التعليمية بالسلوم بمجموع 150 درجة، لاستيعاب 40 طالبًا، والتنسيق مع مجلس مدينة السلوم لاستخدام الحملة الميكانيكية التابعة لأعمال تدريب الطلاب.

كما وافق على فتح فصل ثانوي فني فتيات لتعليم الملابس الجاهزة وذلك بمدرسة معاذ بن جبل بالإدارة التعليمية بالعلمين بمجموع قبول 150 درجة.

إحلال وتجديد مدرسة سيوة التجارية

وقرر محافظ مطروح إحلال وتجديد للمدرسة الثانوية التجارية في واحة سيوة، وإدراجها بخطة هيئة الأبنية التعليمية.