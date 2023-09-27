12 توجيها من «التعليم» إلى المدارس الخاصة قبل العام الدراسي الجديد

وجّهت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، تعليمات للإدارات التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس الخاصة، المقرر أن ينطلق يوم 30 سبتمبر 2023، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تدرج المصروفات الدراسية

وشددت مديرية التعليم بالقاهرة، على الالتزام بالتعليمات لانضباط العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس الخاصة، كما يلي.

- الانتهاء من تدرج المصروفات طبقا للشرائح المقررة والإعلان عن المصروفات بالمدارس طبقا للقرار الوزاري 420 لسنة 2014.

- التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في الموعد المقرر لبدء الدراسة.

- تحديث بيانات المدارس الخاصة باستمرار وإعداد ملف لكل مدرسة.

- تفعيل المتابعات الدورية وإعداد تقارير ورفعها للمديرية.

- عرض المخالفات التي يتم رصدها على لجنة التعليم الخاص بالإدارة وإثبات ما يتخذ من قرارات بشأنها بسجل التعليم الخاص.

حضر الكيانات غير المرخصة

- حصر الكيانات غير المرخصة وموافاتنا بتقرير مفصل متضمنا ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

- طلب تقرير مفصل عن المدارس التي تجاوزت الكثافات المقررة وما تم اتخاذه بشأنها.

- طلب تقارير شهرية عما تم رصدها من مخالفات وما يتم اتخاذه من إجراءات في كل حالة.

- استيفاء اللوائح الداخلية وموافاتنا بالمدارس التي لم تنته من إعداد اللوائح الداخلية وما تم اتخاذه بشأنها.

- الالتزام بتفعيل القرارات الوزارية المنظمة لعمل المدارس الخاصة.

- تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية بشأن سداد نسبة 1% من مصروفات المدارس الخاصة لصندوق دعم وتمويل المشروعات ورسوم تراخيص وتجديد التراخيص للمدارس الخاصة وما يتبع بشأن المدارس المخالفة لذلك.

- تسجيل المصروفات على الحكومة الإلكترونية وموافاتنا بنسخة معتمدة من بيان المصروفات الإلكترونية.