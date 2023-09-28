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حظك اليوم برج القوس الخميس 28-9-2023 مهنيا وعاطفيا

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:51 ص | الخميس 28 سبتمبر 2023
برج القوس

برج القوس

يقول خبراء الأبراج إن برج القوس من أكثر الأبراج العاشقة للسفر والتنقلات، وهو أكثرهم كرهًا للروتين، وعلى الجانب الآخر هو محب للسفر والخروج مع الأصدقاء، أو مع العائلة، محب للعمل على قدر كبير من التحمل.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج القوس الخميس 28-9-2023 مهنيا وعاطفيًا، وفقًا لمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج القوس الخميس 28-9-2023 مهنيا

يجب على أن تنسق أوقاتك بعد العمل، وأن تحافظ على وضع الخطط التي تساعدك في الحصول على قضاء كمية أكبر من المهام المطلوبة، بالإضافة إلى دراسة خطة بشكل جيد قبل عرضها على المدير، لأن تبادل المعلومات يعد من أهم أسس النجاح.

حظك اليوم برج القوس الخميس 28-9-2023 مهنيا

وعلى الصعيد العاطفي يرى الخبراء، أنه من الأفضل أن تضع خطة خلال الأيام المقبلة للحد من روتين العلاقة بينك وبين شريك حياتك، وتجنب النزاع غير الهادف في العلاقة، وحاول أن تأخذ خطوة إيجابية تجاه شريكك.

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