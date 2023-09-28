يقال إن أصحاب برج العقرب يمتلكون عاطفة تجعلهم هم ومن حولهم سعداء، فعلى الرغم من غموضهم، تراهم دائمًا بشوشين، ومريحين في التعامل، فدائمًا تجده سببا في نجاح من حوله، سواء ساعده مباشرة أو بشكل غير مباشرة.

وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج العقرب الخميس 28-9-2023 مهنيا وعاطفيًا، وفقًا للمواقع المتخصصة في الأبراج.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 28-9-2023 مهنيا

يقول الخبراء من المرجح أنك ستشعر اليوم بالحاجة إلى مشورة كبار ذوي الخبرة ممن حولك؛ وذلك حتى تستطيع أن تتخذ قرارًا تنوي تنفيذه، ولكنك تنتظر تشجيعًا من أحدهم للقيام به، وهذا ما سيزيد ثقتك في نفسك، ويزيد من خبراتك.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 28-9-2023 عاطفيًا

وعلى الصعيد العاطفي فينصحك الخبراء بأن تكون صادقًا أثناء التعبير عن مشاعرك، وخاصة إذا كان ذلك لشريك حياتك، ولا تحاول المجاملة، بل كُن على طبيعتك حتى لو كان كلامُك غير مرتب، فذلك سيجعل شريكك أكثر سعادة.