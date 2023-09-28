هل يجوز توكيل أحد الأشخاص لينوب عنك في تأييد مرشحي الرئاسة؟.. مصادر توضح

تواصل مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري، والمحددة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات وعددها 217 مكتبا على مستوى الجمهورية، في استقبال المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين الراغبين في عمل تأييدات لمرشحي الرئاسة 2024، رغم العطلة الرسمية اليوم.

ويأتي ذلك لمنح الفرصة لراغبي الترشح في الحصول على التأييدات المنصوص عليها بالقانون، إذ يستلزم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الحصول على تزكية 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15محافظة بحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، أو الحصول على تزكية 20 نائب بمجلس النواب.

الجدول الزمني للانتخابات

ووفقا لمصادر، لا يوجد اختصاص مكاني لمكاتب التوثيق حيث يمكن لمواطن أن يوثق تأييده لمرشح في مكتب توثيق غير الموجود فى محافظة، ولا يجوز عمل توكيل عام من شخص لآخر لتوثيق نموذج تأييد راغبي الترشح لرئاسة، ويستلزم أن يوثق الشخص نفسه نموذج تأييد من يرغب في ترشحه.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر، ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و2 ديسمبر بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.