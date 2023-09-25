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ماذا يعني الصمت الانتخابي وموعده؟.. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يجيب

كتب:

منة عبده
04:04 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد منذ قليل، موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة لعام 2024، إذ تبدأ مرحلة تلقي طلبات الترشح للانتخابات في 5 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 14 أكتوبر المقبل، يوميًا من 9 صباحا حتى 5 مساءً. 

إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين 16 أكتوبر المقبل

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد منذ قليل، إلى أنّ إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين بالانتخابات الرئاسية المقبلة، سيكون يوم 16 أكتوبر المقبل.

ماذا يعني الصمت الانتخابي وموعده؟

أما عن الصمت الانتخابي، فهي عبارة فترة تحددها القانون تسبق كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية، ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعاً باتاً على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.

والإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية، يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم، والغرض منها هو الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، تكون فترة الصمت الانتخابي خلال أيام الاقتراع، ويلتزم بها المرشحون وأعضاء حملاتهم ومندوبيهم باللجان، لعدم حث المواطنين على انتخاب أي مرشح خلال التصويت وداخل اللجان، وهو ما يعاقب عليه القانون بالغرامة، وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.