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كيف تنافس الروبوتات الأطباء في غرف الجراحة؟.. نبوءة هيوليوود تتحقق  

كتب:

يارا أشرف
03:46 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
روبوتات

روبوتات

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا حول الاعتماد على الروبوتات في إجراء أخطر الجراحات للبشر، وذلك تحت عنوان «الروبوتات تنافس الأطباء في غرف الجراحة».‏

وأفاد التقرير التليفزيوني: «لعقود ظلت أفلام هوليوود تسحر خيال عشاقها بالذكاء الاصطناعي من ناحية مهاراته وقدراته وفوائده وحتى مخاطره وأضراره، ولكن ظل كل هذا مجرد خيال لا أكثر».

تحقق نبوءة هيوليوود   

وأضاف: «سنوات قليلة مرت فتحققت نبوءة هوليوود، واقتحم الذكاء الاصطناعي كل المجالات حتى أصبح داخل غرف العمليات لتجري الروبوتات أخطر الجراحات للبشر بمعدل دقة أعلى وخطأ بشري أقل، فلم يعد هناك ساعات طويلة ثقيلة من القلق والخوف على حياة المريض ولا أشهر طوال عقب الجراحة للتعافي، كل هذا انتهى اليوم على يد تلك الروبوتات».

الروبوتات تزاحم الجراحين بغرف العمليات

وتابع: «باتت الروبوتات تزاحم أكبر الجراحين داخل غرف العمليات من أمريكا إلى أوروبا وحتى الشرق الأوسط، ازدهرت الجراحات الروبوتية، فعن طريق أذرع روبوتية تستجيب لحركات يد الطبيب تُجرى الجراحة دون إجراء فتحات جراحية تقليدية فعمق الجرح لا يتجاوز 1 سم».

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