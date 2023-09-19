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مدير الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة: الروبوتات لن تتخطى قدرات البشر

كتب:

أبانوب رجائي
04:37 ص | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
عمرو خليل

عمرو خليل

أكد الدكتور محمد عبد العزيز مدير برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة، أن الذكاء الاصطناعي وصل لمرحلة كبيرة من التطور ولكن لا يمكن أن يتخطى قدرات البشر، الروبوتات الموجودة بشكل عام مخصصة لهدف معين، وهو التواجد في إطار معين.

رؤية للتحكم في الأنظمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي

وأضاف خلال حواره، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، أن هناك رؤية للتحكم في الأنظمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وعلق على تفاجؤ عدد من مشجعي كرة القدم الأمريكية، باقتحام عدد من الروبوتات لملعب مباراة لوس أنجلوس تشارجرز وميامي دولفنز، قائلًا إن هذه الروبوتات ما زالت تحت السيطرة، وظهرت بدون أي انفعالات أو إشارات، ولكن على المدى البعيد من الممكن أن يتم تصنيع روبوتات بإشارات وانفعالات معينة.

وشدد على أن العنصر البشري لديه الإحساس والقدرة العاطفية بخلاف الروبوتات المخصصة لتأدية غرض معينة،

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