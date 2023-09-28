«الصحة» تحدد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض داء الكلب

حددت وزارة الصحة والسكان أكثر الفئات عرضة للإصابة بداء الكلب «السعار» وهو مرض فيروسي، وقالت إنه يشكل خطرا على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 لـ14 سنة، باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بداء الكلب.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، ينتقل مرض الكلب «السعار» إلى الإنسان والحيوان عن طريق اللعاب عبر العض أو الخدش أو اللمس للغشاء المخاطي لـ«اللعين أو الفم أو الجروح المفتوحة مثلا».

اليوم العالمي للسعار

يأتي ذلك في إطار رفع التوعية الصحية للمواطنين في اليوم العالمي للسعار، وحرصت الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين، الاتصال بالخط الساخن 105، لمعرفة أماكن الوحدات الصحية للتطعيم ضد السعار، لافتة إلى أن الخط الساخن يستقبل كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين، والرد عليها من مصادرها الرسمية.

التطعميات في كافة الوحدات الصحية

ووضحت وزارة الصحة والسكان المواطنين في اليوم العالمي للسعار، بأهمية التطعيمات التي يتم الإعلان عنها، لافتة إلى أن التطعيمات تعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم والوقاية من الأمراض المعدية، وغير المعدية والحفاظ على الجسم من المضاعفات الصحية، الناتجة عن الأمراض والتي تعرض الجسم إلى أضرار جسيمة.