بمناسبة اليوم العالمي للسعار.. تعرف على جدول تطعيمات الكلاب

احتفل العالم أمس الاثنين، باليوم العالمي للسعار والذي يهدف إلى لفت الأنظار إلى المرض الخطير، والذي يقتل 55 ألف إنسان سنوياً، حسب منظمة الصحة العالمية، "الوطن" من جانبها تقدم وفقاً لهيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة جدول تطعيمات مرض السعار والأمراض الأخرى وأفضل الأدوية لمعالجة الإصابة بالديدان بأنواعها.

متى يتم التطعيم ضد مرض السعار؟

حسب البروتوكول المتبع فلكل عيادة وقت بداية تطعيم الجرو ولكن لا بد أن يكون في الفترة بين عمر الـ 45 يوما، ويتكرر بعدها بعام وسنوياً أو كل 3 سنوات حسب قانون الدولة وحسب الشركة المنتجة للتحصين والتعليمات.

ما هي أهم التطعيمات الأخرى وإجراءات بيطرية التي يجب اتباعها عند التطعيم؟

من الضروري التحصين الخماسي أو الثماني ضد السعار، وعند تطعيم الكلب يجب أن يكون سليما ودرجه حرارته طبيعية وأن يخضع للفحص الصحي من الطبيب البيطري قبل التحصين لأن التحصين يخفض المناعة ويرفع الحرارة وأحيانا يجعل الحيوان لا يستطيع الأكل.

هل يفشل التحصين ؟

في حالة حفظ اللقاحات خارج منظومة التبريد، وفي حالة ضعف مناعة الكلب.

ما هي أسعار التحصينات؟

مصل السعار يكون من 50 لـ 70 جنيها في معظم العيادات ويمكن في مديريات الطب البيطري والجهات الحكومية يكون أقل، أما الثماني فمن 90 لـ 140 حسب العيادة ومكانها.

كيف تؤخذ التطعيمات الأخرى؟

تؤخذ التطعيمات تحت الجلد غالباً عند أعلى الظهر أو تحت الرقبة وتقسم لتطعيم ضد مجموعة فيروسات البارفو والديستمبر والبارانفلونزا والالتهاب الكبدي والليبتوسبيرا والكورونا والأدينو فيرس.

ما هي تطعيمات فيروسات البارفو والديستمبر؟

يفضل أن يبدأ أولى الجرعات بالثنائي حتى لا يكون ثقيلا أمام مناعة الجرو، وهناك من يعطي التطعيم الخماسي أو الثماني وفقاً لبروتوكول ويتم تكرار الجرعة بعد 3 أسابيع مرتين، ويكرر التطعيم سنوياً.

كيف يمكن التخلص من الديدان بأنواعها في الكلاب؟

أقراص الدرونتال مع شربة الفينبندازول أفضل طريقة لمعالجة الكلاب أو القطط المصابة بالديدان، حيث يحتوي الدرونتال على البرازيكونتل والبيرنتال، وهو متوفر على شكل أقراص، القرص لكل 10 كيلو يؤخذ عن طريق الفم ويسبب شلل للديدان الناضجة في الأمعاء ونزولها عن طريق البراز والجرعة تتكرر بعدها بأسبوعين للتأكد من التخلص من دورة الدودة كاملة، أما الفينبندازول فهو جيد جدا خاصة أنه حساسية الـ 3 أنواع من الديدان.