«الصحة» تحذر من خطورة الإسراف في حلوى المولد.. وهذه الكمية المسموح بها

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين بشأن تناول حلوي المولد، قائلة في منشور توعوي لها، إنه على المواطنين الحرص على عدم الإكثار من تناول حلوي المولد لما تحتويه من سكريات عالية في أنواعها المختلفة، وفي حال تناولها لابد من عدم الإسراف فيها كونها تحتوي على سعرات حرارية عالية جدًا.

تناول قطعة من حلوي المولد صباحا

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه على المواطنين تناول قطعة أو قطعتين من حلوى المولد، لافتة إلى أهمية الحرص على تناول الحلوي في الصباح، حتى يكون هناك وقت لحرق السعرات الحرارية، وحذرت من إعطاء الحلويات لمرضى الحساسية.

ونصحت الوزارة بضرورة شرب المياه بكثرة وتناول الخضروات والفاكهة، وفيما يتعلق بمرضى السكر، يمكنهم تناول الحلوى لكن بكمية قليلة للغاية تحت إشراف طبي.

وأضافت أنه على المواطنين شراء حلوى المولد من الأماكن الموثوق بها، التي تخضع لإشراف طبي كامل والتأكد من صلاحيتها ومدة انتهائها، وحذرت من شراء الحلوى من الأماكن مجهولة المصدر للوقاية من أي مضاعفات صحية.

تحذير من الإسراف في تناول حلوى المولد

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه في حال الإسراف في تناول حلوى المولد، هناك عدد من المخاطر الصحية التي قد تحدث للمواطنين، مثل الإصابة بالسمنة الزائدة وأمراض القلب والكبد الدهني والفشل الكلوي وتسوس الأسنان، لذلك، يجب تناول الحلوى بكمية قليلة.