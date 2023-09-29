حظك اليوم برج العقرب الجمعة 29-9-2023 مهنيا وعاطفيا

تعد الغيرة وحب السيطرة والتملك من أخطرعيوب برج العقرب، فهم يميلون إلى التحكم في الآخرين، كما يعتبر مواليد هذا البرج، من أكثر الشخصيات عيوبا عن باقي الأبراج الأخرى.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية حظك اليوم برج العقرب على صعيد الحياة العملية والعاطفية، بحسب ما ذكره الموقع المختص بخبراء علم الفلك والأبراج.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

يجب الاهتمام جيدا بالمشروع الحالي، ووضع خطط مدروسة طويلة الأمد، لتحديد الوقت الكافي للقيام بجميع المهام بمنتهى السهولة واليسر، وتحقيق انجازات ونجاحات عملية قريبة لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تحدث إلى شريك حياتك دائما بهدوء واحتويه بشكل كبير، عبر عن تقديرك له والامتنان لوقفته إلى جوارك خلال الفترة الماضية من خلال إحضار هدية مناسبة.