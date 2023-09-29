عمر طاهر يعقد لقاء مفتوحا لأول مرة مع جمهور معرض الشيخ زايد في 14 أكتوبر

يحل الكاتب والسيناريست عمر طاهر ضيفًا على معرض الشيخ زايد للكتاب في دورته التاسعة، ويدير اللقاء الكاتبة منى مصطفى، يوم 14 أكتوبر 2023 في السابعة مساء، ويأتي اللقاء ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض، الذي تنطلق فاعلياته بكلية الهندسة في مدينة الشيخ زايد، خلال الفترة من 11 وحتى 22 أكتوبر المقبل 2023.

عمر طاهر

عمر طاهر كاتب صحفي وسيناريست كانت بدايته السينمائية بكتابة فيلم «عمليات خاصة» في عام 2007، ثم مسلسل الرسوم المتحركة «سوبر هنيدي» بالعام التالي لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون والتي من أبرزها «كابتن مصر، طير إنت»، كما صدر له العديد من الإصدارات من بينها «كحل وحبهان»، «بعد ما يناموا العيال»و«شركة النشا والجلوكوز»، «صنايعية مصر»، و«من علم عبد الناصر شرب السجائر»، و«عمر طاهر عند ضيوف».

وتم اختيار الكاتب جمال الغيطاني شخصية الدورة التاسعة من معرض زايد للكتاب، وتقام الدورة على مساحة 2000 متر بأرض كلية الهندسة بوسط مدينة الشيخ زايد، ويصاحبها أكثر من 40 ندوة لكبار المبدعين، فضلًا عن مجموعة من الفعاليات المقدمة للأطفال، والتي تقدم يوميًا خلال أيام المعرض، الذي يشارك فيه أكثر من 100 دار نشر هذا العام.