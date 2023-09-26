محمود عبد الشكور يتحدث عن أفلام حرب أكتوبر بمعرض زايد للكتاب الشهر المقبل

يحل الناقد الفني محمود عبد الشكور ضيفا على معرض زايد للكتاب ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض في دورته التاسعة التي تنطلق بكلية الهندسة في مدينة الشيخ زايد، وذلك في الفترة من 11 وحتى 22 أكتوبر المقبل 2023.

عرض فيلم «أغنية على الممر»

ومن بين الفعاليات يجرى عرض فيلم «أغنية على الممر» ويتحدث محمود عبدالشكور عن أفلام حرب أكتوبر، ويدير الندوة مصطفى الطيب في معرض الشيخ زايد في الثامنة مساء يوم 16 أكتوبر.

ويصاحب معرض زايد للكتاب، أكثر من 40 ندوة لكبار الكتاب، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المقدمة للأطفال، والتي تقدم يوميًا خلال أيام المعرض، الذي يشارك فيه أكثر من 100 دار نشر هذا العام.

وفيلم «أغنية على الممر» تأليف على سالم، وإخراج على عبد الخالق وبطولة محمود مرسي ووصلاح قابيل وصلاح السعدني ومحمود ياسين وأحمد مرعي.

ويدور الفيلم حول عطل يقع في جهاز الاتصال بين مجموعة من الجنود بممر بالصحراء وبين مركز القيادة، تنفذ المؤن والزخيرة تدريجيًا بعدما تصدوا لعدة هجمات بنجاح، يحاصرهم العدو، يقودهم الشاويش محمد المزارع، بينما تختلف التركيبة النفسية والسلوكية لبقية الجنود ما بين المتفائل والشجاع والفنان والجبان.