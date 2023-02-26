عمر طاهر وهاني حتحوت أبرز المحاضرين في «أولمبياد مدارس مصر»

كشف القائمون على مسابقة أولمبياد مدارس مصر «دوري المدارس»، التي تأتي ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم لإحياء النشاط الطلابي واكتشاف المواهب في المدارس، عن أسماء المشاهير والمحاضرين المشاركين في ورش عمل المبادرة بمختلف المجالات «المعرفية والرياضية والفنية».

ويحاضر خلال فعاليات مسابقة أولمبياد مدارس مصر، عدد من الأسماء المعروفة، على رأسهم الإعلامي هاني حتحوت مدير المسابقات الرياضية، والمؤرخ والأثري سامح الزهار، والكاتب الإعلامي عمر طاهر، والإعلامي أحمد يونس.

مسابقة أولمبياد مدارس مصر

كما يشارك في الورش أيضا عدد من الكتاب وصناع المحتوى؛ منهم بسنت نور الدين، وأسامة الديب مدرب صحافة الموبايل، والدكتور شريف شعبان محاضر بكلية الآثار، وسارة عزيز مؤسسة safe kids egypt، والدكتور محمد العقبي أستاذ الاجتماع بجامعة حلوان.

تهدف المبادرة وشعارها «مع بعض نكبر» إلى ربط الطلاب بالمحافظة التي يعيشون فيها من خلال المشاركة الفعالة في توفير احتياجات المجتمع ومتطلباته المختلفة.

وتساهم المبادرة بشكل فعال في تربية العقل الناقد للطالب وغرس فكرة المساعدة بحل المشكلات في المجتمع بشكل صحيح.

كما أن المبادرة تعمل على التوجيه الصحيح للمهارات الإبداعية للطلاب حتى يكونوا قادرين على العطاء والتميز وإطلاق طاقتهم الكامنة في كل المجالات.

تفاصيل مسابقة أولمبياد مدارس مصر

مسابقة أولمبياد مدارس مصر تعقد بين فرق من الطلبة الموهبين من المدارس المصرية في ثلاث مجالات وهي المعارف العامة، والرياضة، وريادة الأعمال، وذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بالأنشطة وتنمية مهارات الطلاب، كما تستهدف المسابقة تنمية مهارات التعلم والمشاركة المجتمعية وتعليم الطلاب العمل الجماعي من خلال المسابقة.

ومن المقرر أن تقيم المسابقات عدة ندوات وورش خاصة تلقيها كوكبة من الأبطال والخبراء والمثقفين المعنيين بالمجالات الثلاث، وذلك من أجل تهيئة وتحضير الطلبة للمسابقات.