بدء حجز الفوج الثاني من رحلات «اعرف بلدك».. 5 أيام لشرم الشيخ بألف جنيه

ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، يبدأ الحجز بالفوج الثاني من رحلات «اعرف بلدك» إلى شرم الشيخ، تحت إشراف الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

وينطلق الفوج الثاني، من رحلات اعرف بلدك إلى شرم الشيخ، خلال الفترة التالية من 6 أكتوبر حتى 10 من نفس الشهر، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

رحلات اعرف بلدك إلى شرم الشيخ

- مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليال.

- التقديم لأبناء محافظة سوهاج.

- المرحلة العمرية: من (18 - 40) سنة.

- قيمة الاشتراك: (1000جنيه) من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

- الاستقبال على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

- للاشتراك في الرحلة يمكن الضغط هنا.

- يتم الحجز وسداد قيمة الاشتراك من خلال أي فيزا بنكية.

- أولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

- التجمع للتحرك من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

- يتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.