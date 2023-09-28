بدء حجز الفوج الثاني من رحلات «اعرف بلدك».. 5 أيام لشرم الشيخ بألف جنيه
كتب:
رحاب عبدالراضي
04:46 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
شرم الشيخ
ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، يبدأ الحجز بالفوج الثاني من رحلات «اعرف بلدك» إلى شرم الشيخ، تحت إشراف الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.
وينطلق الفوج الثاني، من رحلات اعرف بلدك إلى شرم الشيخ، خلال الفترة التالية من 6 أكتوبر حتى 10 من نفس الشهر، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
رحلات اعرف بلدك إلى شرم الشيخ
- مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليال.
- التقديم لأبناء محافظة سوهاج.
- المرحلة العمرية: من (18 - 40) سنة.
- قيمة الاشتراك: (1000جنيه) من كل مشارك.
- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.
- الاستقبال على وجبة الغداء.
- التسكين بغرف رباعية.
- للاشتراك في الرحلة يمكن الضغط هنا.
- يتم الحجز وسداد قيمة الاشتراك من خلال أي فيزا بنكية.
- أولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع.
- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.
- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.
- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.
- التجمع للتحرك من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.
- يتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.