«اعرف بلدك».. سافر شرم الشيخ 5 أيام بـ1000 جنيه فقط

أعلنت الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة، انطلاق أول أفواج رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة شرم الشيخ، ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، خلال الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر 2023.

وأوضحت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، أن مدة الفوج لرحلة شرم الشيخ خمسة أيام بأربعة ليال، ومتاحة للشباب من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة والقليوبية» من سن 18 وحتى 40 سنة.

قيمة اشتراك رحلة شرم الشيخ

وتبلغ قيمة الاشتراك برحلة شرم الشيخ 1000 جنيه لكل مشارك، شاملة الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية، على أن يتم التسكين بغرف رباعية، ويكون الاستقبال على وجبة الغداء، غير شاملة قيمة البرنامج السياحي.

كيفية الاشتراك في رحلة شرم الشيخ

ويمكن الاشتراك في رحلات شرم الشيخ من خلال التسجيل عبر الرابط الالكتروني المتاح عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التالي:

https://www.emys.app/youth/trip_public

كما يتم الحجز وسداد قيمة الاشتراك في رحلة شرم الشيخ، من خلال أي فيزا بنكية.

شروط الاشتراك في رحلة شرم الشيخ

وحددت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للاشتراك بالرحلات وهي:

- أن تكون أولوية المشاركة في رحلة شرم الشيخ بأسبقية الدفع.

- يمنع اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- غير مسموح بالتبديل مع أي شخص أخر أو استرداد المبلغ بعد السداد بشكل نهائي.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة بيانات المتقدم أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية، سيتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة، وكل مشارك مسئول مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية على الوزارة.