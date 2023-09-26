وزيرة البيئة تتفقد شواطئ شرم الشيخ.. وتوجّه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الأنشطة البحرية في محمية رأس محمد بشرم الشيخ، للوقوف على أوضاع توافق ممارسة الأنشطة مع جهود صون الموارد الطبيعية، حيث بدأت الوزيرة جولتها من مارينا الوطنية، وتفقدت المراكب السياحية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية في عمليات الصرف والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتعرفت على طرق توعية السياح بالإرشادات الواجب اتباعها للتعامل الآمن مع الموارد الطبيعية.

ممارسة الأنشطة البحرية

وتحدّثت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال جولتها إلى مجموعة من السائحين، بشأن تجربتهم في التعامل مع البيئة البحرية والشعاب المرجانية في شواطئ شرم الشيخ، حيث أشادوا بتحسن الأوضاع بشكل لافت مؤخرا، نتيجة الإجراءات المنظمة لعملية ممارسة الأنشطة البحرية، والتي أتاحت لهم التمتع بالشعاب المرجانية بالبحر الأحمر التي تعد في نظرهم من أحلى الشعاب في العالم، حيث كانت هناك توصية من أحد السائحين بضرورة الحفاظ على تلك الشعاب لانها تعتبر إرثا للأجيال القادمة.

كما استقلت وزيرة البيئة أحد المراكب الخاصة بقطاع حماية الطبيعة وتوجهت إلى محمية رأس محمد، للتفتيش على المراكب والوقوف على دقة تنفيذ الإجراءات المنظمة لممارسة الأنشطة البحرية بشواطئ البحر الأحمر، من عدد السياح والإجراءات المتخذة عليها والتعرف على الأنشطة التي تتم فعليا من الغوص أو السنوركلينج أو السباحة طبقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء لتنفيذها في شواطئ المحافظة والمحميات البحرية.

إدارة المخلفات

وأنهت وزيرة البيئة جولتها بتفقد مارينا لاند مارك لمتابعة الإجراءات البيئية من حيث عمليات الصرف وإدارة المخلفات والأنشطة البحرية الخاصة بالمراكب السياحية اليومية والسفاري، كما وجّهت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات منطقة المارينا بسبب طرق التخلص من المخلفات ووجود الصدأ على جدارها لما لها من تأثير على البيئة البحرية.