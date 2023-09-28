«الصحة العالمية» تتدخل في أزمة حريق حفل زفاف نينوى بالعراق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، تقديم مساعدات طبية طارئة لعلاج المصابين في الزفاف المأساوي بنينوى، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات فورية لدعم جهود وزارة الصحة العراقية، في تقديم المساعدة الطبية الحرجة للجرحى، استجابة لهذه الأزمة المأساوية.

تضافر جهود المنظمة مع الجهود الوطنية العاملة في الخطوط الأمامية للإسراع في نقل وعلاج الجرحى

نقلت «العربية» بيان المنظمة الذي أكدت فيه تخصيص إمدادات طبية عاجلة، تضمنت حقائب طبية ومستلزمات علاجية شاملة، لضمان توفر الموارد الأساسية الكافية في مستشفى الحمدانية العام، ومستشفى الجمهوري ومركز الموصل التخصصي للحروق والجراحة التجميلية، مؤكدة تضافر جهود المنظمة مع الجهود الوطنية العاملة في الخطوط الأمامية للإسراع في نقل وعلاج الجرحى في مستشفيات الموصل وأربيل وتقديم الرعاية الطبية الحيوية.

ولقي 100 شخص مصرعهم، وأصيب 150 آخرون بسبب حريق نشب في قاعة أفراح بقضاء الحميدية بمحافظة نينوى بالعراق، في كارثة إنسانية كبيرة ضربت العراق.

واتهمت السلطات العراقية الألعاب النارية وتركيبة المواد الموجودة في القاعة بأنها المسئولة عن الحريق، وأعلنت السلطات القبض على 19 شخصاً من ملاك القاعة والمسئولي لمحاسبتهم.