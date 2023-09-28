صديق العريس يكشف تفاصيل حريق نينوى: «كتلة اللهب حاصرتنا» (خاص)

كشف شاهد عيان عن مزيد من التفاصيل حول الحريق المروع الذي اندلع في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوى، شمال العراق، والذي وراح ضحيته مئات الضحايا، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 14 متهماً، من بينهم 10 عمال، وصاحب القاعة، و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية داخل القاعة.

صديق عريس نينوى: ريفان وحنين حالتهما النفسية مدمرة

وقال باسم زكريا، صديق عريس فرح نينوى لـ«الوطن»، إن «ريفان» وعروسه «حنين» حالتهما النفسية غير جيدة ومدمرة، جراء ما حدث، وأوضح أن الألعاب نارية اشتعلت في قاعة الفرح في لحظة، وحاصرت كتلة اللهب المدعوين من جميع الاتجاهات، وتابع بقوله: «الكل كان يصرخ اركضوا إلى الخارج، لقد كنا في وسط كتلة من اللهب».

القاعة اشتعلت في لمح البصر

وتابع الشاب العراقي: «كنت من أوائل من خرجوا من القاعة بعدما رأيت النار، كانت شظية صعدت للسقف وأحرقت المكان بأكمله، استطعنا كسر الباب، وفي لمح البصر اشتعل نصف القاعة تقريباً، وكان اللهب يتساقط كأنه مطر علي الناس، إجراءات السلامة كانت ضعيفة جداً، عدة الإسعافات الأولية ونظام الإطفاء جميعها منتهية الصلاحية، وتحول الزفاف إلى مأساة».

وأشار «زكريا» إلى أنه إذا كان يوجد نظام إطفاء حرائق مائي لما كان أحد مات أو حتى أصيب، واعتبر أن حالة الهلع بين الناس، كانت سبباً رئيسياً في ارتفاع عدد الوفيات، لأنهم كانوا يتدافعون نحو الباب.