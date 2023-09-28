ما العقوبة المنتظرة للمتورطين في حريق زفاف نينوى في العراق؟

حالة من الاستنفار تشهدها المؤسسات العراقية، بعد الحريق المفزع الذي تسبب في مقتل عشرات الضحايا في قاعة أفراح الحمدانية بمحافظة نينوى، فيما أصدرت وزارة الداخلية العراقية، أمس الأربعاء، أوامر بالقبض على 4 من أصحاب القاعة بعد القبض على 9 من العاملين في قاعة الأفراح، ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، محكمة التحقيق في نينوى بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية للمتسببين في الحادث.

حريق نينوى: 21 مصابا في مستشفى دهوك و18 مصابا في أربيل

من جهتها نقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، قوله إنّ إقليم كردستان العراق هرع لتلبية النداء، إذ يوجد حاليا 21 مصابا في مستشفى دهوك و18 مصابا في أربيل، وبدأت حملة التبرع بالدم من أفراد الشرطة والأهالي.

ما العقوبة المنتظرة؟

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق ‎ذكر في بيان اتخاذ المحكمة، إجراءات عاجلة بعد حدوث حريق في الحمدانية بمحافظة نينوى، واعتقال بعض العاملين في القاعة المشرفين على تنظيم العرس ونصب الألعاب النارية، التي كانت سببا رئيسيا في احتراق القاعة التي استخدمت مادة البلاستك القابلة للاشتعال في تشييدها.

وبحسب القانون العراقي، فإن العقوبة المنتظرة للمحتجزين حال إدانتهم، بحسب المادتين 343 و344 من قانون العقوبات، تنصان بوضوح على المعاقبة بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، لكل مَن تسبّب بخطئه في إحداث حريق في مال منقول أو غير منقول، وعرض حياة المواطنين للخطر، وتصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا وقعت وفيات.