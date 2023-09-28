موقع «مصر تايمز» يحصل على ترخيص «الأعلى لتنظيم الإعلام»

حصل موقع «مصر تايمز» على تراخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الكبير كرم جبر، بعد موافقة أعضاء المجلس بالكامل على منحه ترخيص رسمي للموقع الإلكتروني، ومزاولة النشاط الصحفي والإعلامي.

وتلقى الكاتب الصحفي حازم عادل، رئيس تحرير موقع «مصر تايمز» الإخباري، خطابًا رسميًا من المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالموافقة على ترخيص موقع «مصر تايمز»، بعد الموافقة من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالكامل في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 25 سبتمبر 2023.

جدير بالذكر أن موقع مصر تايمز الإخباري، صادر عن شركة «بتوقيت مصر» لتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية، ويرأس مجلس إدارته وتحريره الكاتب الصحفي حازم عادل، وانطلق الموقع الإلكتروني في 15 نوفمبر 2020.

حازم عادل يوجه الشكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

ومن جانبه، توجه حازم عادل، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بموقع مصر تايمز الإخباري، بالشكر للكاتب الصحفي الكبير، كرم جبر، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الدور الذي يقومان به لتنظيم العمل الإعلامي داخل مصر، والتصدي لكل الحملات الموجهة والممولة ضد مصر عن طريق وسائل الإعلام.

وأكد حازم عادل، رئيس تحرير موقع مصر تايمز، إنه يطمح لتقديم صحافة تواكب التطور التكنولوجي الذي يمر به العالم، بعدما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أسرع وسيلة إعلامية في كل دول العالم، واعدا باستكمال ما بدأه في تقديم محتوى صحفي مختلف يناسب جميع الشرائح الخاصة بالقراء، وأن يكون عند حسن ظن القارئ طوال الوقت، موضحا أن الإعلام له دور مهم في تشكيل وعي الشعوب.

حازم عادل: الإعلام المصري عليه أن يحتشد لمواجهة ما يحاك بالدولة المصرية من أخطار

وأفاد رئيس تحرير، موقع مصر تايمز، بأن الإعلام المصري عليه أن يحتشد لمواجهة ما يحاك بالدولة المصرية من أخطار ومخططات ومؤامرات ليساند الدولة في حربها.

يذكر أن الكاتب الصحفي، حازم عادل، رئيس تحرير موقع مصر تايمز الإخباري، يترأس تحرير برنامج آخر النهار على شبكة تليفزيون النهار، ويترأس تحرير برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، وشارك في العديد من التجارب الصحفية والتليفزيونية كبيرة، حيث بدأ العمل في الصحافة والإعلام في المجال الرياضي في العديد من الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية، ثم انتقل للعمل محررا قضائيا في جريدة اليوم السابع، وحصل على دورة تدريبية في أخلاقيات الإعلام وإدارة المؤسسات الإعلامية، وإعداد البرامج الهوائية بالجامعة الأمريكية، وانضم لمجال الإعداد التليفزيوني حيث عمل في غرفة الأخبار بقناة ONTV، وكان أحد الفريق المؤسس لقناة (cbc extra) عام 2014، كما شارك في تأسيس قناة صوت الشعب على التليفزيون المصري، كما عمل في العديد من البرامج أبرزها برنامج «ممكن» مع خيرى رمضان، وبرنامج «تخاريف» للإعلامية وفاء الكيلاني، وبرنامج «صباح البلد» مع دينا رامز، وبرنامج «البلد اليوم» مع رولا خرسا، وبرنامج «مصر البيت الكبير» على شاشة الحياة.